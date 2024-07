Das reinste Bienenbuffet Warum auf dem Friedhof Leben einzieht

Die städtischen Friedhöfe sind viel mehr als ein Ort der Stille und der Trauer. Vielmehr zieht in diesem Sommer zum ersten Mal Leben ein. Denn die Zahl der Erdbestattungen geht seit einigen Jahren merklich zurück. „Inzwischen haben wir rund 70 Prozent Urnenbestattungen“, so Guido Frohnhoff, Leiter der Ratinger Friedhofsverwaltung. Die bereits abgelaufenen Grabfelder verwandeln er und sein Team deshalb in Blühwiesen.