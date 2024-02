Warum müssen die Bäume weg? Am Blauen See sollen 150 Bäume gefällt werden

Ratingen · Auf dem Gelände am Blauen See sollen 149 Bäume gefällt werden. Bei einer Ortsbegehung erklärt Revierförster Volker Steinhage, warum das so ist.

27.02.2024 , 16:00 Uhr

Revierförster Volker Steinhage erklärt bei einem Ortstermin am Blauen See, warum 149 Bäume gefällt werden müssen. Foto: Andrea Bindmann

Von Andrea Bindmann