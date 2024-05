Auf den städtischen Friedhöfen Stadt kontrolliert Sicherheit von Grabmalen

Um mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, führt die Stadt Ratingen aufgrund ihrer Verkehrssicherungspflicht auch in diesem Jahr eine umfassende Kontrolle an den Grabsteinen auf den insgesamt fünf städtischen Friedhöfen durch. Dazu gehören der Wandfriedhof in Ratingen Ost sowie die Friedhöfe in Tiefenbroich, Lintorf, Hösel und Eggerscheidt. Die Kontrollen finden am 27. und 28. Mai statt.