Jugendschutz im Karneval Feiern ohne Katerstimmung

Woran müssen sich Kioskbesitzer und Co. halten? Alle, die alkoholische Getränke abgeben, müssen sich an die Jugendschutzbestimmungen halten. Bier, Wein und Sekt darf nur an Personen abgegeben oder verkauft werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Branntweinhaltige Getränke (Korn, Wodka, Whiskey, aber auch Mischgetränke, sogenannte Alcopops) dürfen nur an Personen verkauft werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Diese Regelung gilt nicht nur für Gewerbetreibende, sondern auch für Privatpersonen im öffentlichen Straßenraum, die beispielsweise auf dem Marktplatz eine Bier- oder Schnapsflasche zum Trinken „kreisen“ lassen. Gewerbetreibende und Privatpersonen sind gut beraten, sich in Zweifelsfällen immer ein amtliches Ausweisdokument zeigen zu lassen, bevor sie alkoholische Getränke abgeben.