Kein Sieger im Wettbewerb Vorläufiges Aus für Umweltbildungszentrum

Ein Leuchtturmprojekt – so bezeichnete es die Stadt Ratingen. Ein Umweltbildungszentrum, umgeben von einem neu gestalteten Freizeitareal auf dem Gelände am Blauen See sollte ein „attraktiver Magnet im Einklang mit der Natur“ werden, so die Idee. Diese ist jetzt erst einmal in weite Ferne gerückt. Das Vergabeverfahren, bei dem Wettbewerber Entwürfe für die Gestaltung des Areals vorlegten, wurde aufgehoben. Es wird keinen Siegerentwurf geben. Vielmehr muss das gesamte Verfahren erneut durchgeführt werden.