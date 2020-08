Service in Ratingen : Briefwahlbüro der Stadt öffnet an diesem Freitag

Ratingen Man kann die Unterlagen auch online beantragen.

(RP/kle) Nun geht es in die heiße Phase: Das Briefwahlbüro für die Kommunalwahl wird am Freitag, 14. August, eröffnet. Wer am Wahltag, 13. September, sein Wahlrecht nicht wahrnehmen kann, der hat die Möglichkeit, einen Antrag auf Teilnahme an der Briefwahl zu stellen. Dieser Antrag kann schriftlich unter Angabe des Namens, der Anschrift und des Geburtsdatums per E-Mail an buergerbuero@ratingen.de oder durch persönliche Vorsprache im Briefwahlbüro gestellt werden. Auch online ist die Beantragung möglich: www.ratingen.de oder direkt über den Link: https://infoservice.ratingen.de/IWS/.