Haushalt in Ratingen Die Ausgaben steigen – die Einnahmen sinken

Bürgermeister Klaus Pesch und Stadtkämmerer Martin Gentzsch haben in der Ratssitzung am Dienstag den Entwurf des Doppelhaushalts für die Jahre 2024 und 2025 eingebracht. Vorausgegangen waren mehrere Beratungsrunden des Verwaltungsvorstandes, in denen sämtliche Ausgabe- und Einnahmepositionen auf den Prüfstand gestellt wurden. Denn die finanzielle Lage der Stadt ist angespannt.