Spaziergang über die Cromfordwiesen „Nicht nur ökologisch, sondern auch schön“

Die einstige Wiese ist inzwischen von Wegen durchzogen, die sich durch die Fläche schlängeln. Sie werden an beiden Seiten von Beeten gesäumt, in denen bunt blühende Pflanzen um die Gunst der Insekten buhlen. Färberwaid, Blutweiderich, Wasserdost, Frauenmantel oder gelbe Schafgarbe haben sich mit ihrem Standort angefreundet und blühen um die Wette. Wer sich auf einer der halbrunden Bänke niederlässt, kann ein reges Insektentreiben in den Beeten beobachten.