Motiv weiter unklar Ermittlungen nach Explosion laufen auf Hochtouren

() Nach der Explosion am 11. Mai in einem Hochhaus in Ratingen West laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Der 57-Jährige, der die Explosion ausgelöst haben soll, wurde noch vor Ort festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wirft ihm versuchte Tötung in neun Fällen vor. „Bisher hat er sich noch nicht zu den Vorwürfen eingelassen“, so Laura Neumann, zuständige Staatsanwältin. Das Motiv bleibt also weiter im Dunkeln. Auch, ob die Nähe zur Prepper- und Corona-Leugner-Szene die Tat beeinflusst haben, sei bislang unklar.