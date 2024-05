Schützenfest in Tiefenbroich Ein Fest, um die Gemeinschaft zu stärken

Der Möschesonntag mit Dorffest und Kirmes gab am 5. Mai einen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Feierlichkeiten, zu denen die Bürger des Stadtteils herzlich eingeladen sind. Los geht es am Freitag, 10. Mai. Besonders die jungen Tiefenbroicher fiebern der Kirmeseröffnung um 17 Uhr entgegen. Gegen 18 Uhr hat sich Bürgermeister Klaus Pesch zum Fassanstich angemeldet. Und ab 19 Uhr geht es zum großen Benefizkonzert in die Festhalle. Nach dem Anschlag am 11. Mai 2023 in Ratingen West, bei dem auch ein Mitglied der Hubertus-Kompanie verletzt wurde, entschlossen sich die Schützen im vergangenen Jahr, den Erlös des Konzerts für die verletzten Einsatzkräfte zu spenden. In diesem Jahr gehen die Einnahmen an den Verein Gänseblümchen, der sich um krebskranke Kinder kümmert.