St. Martin in Ratingen : So schön leuchten die Martinslaternen

Ratingen Wir hatten aufgerufen, uns Fotos von St. Martin zu schicken. Bekommen haben wird Bilder von liebevoll gestalteten Laternen und einen Eindruck vom Marktplatz.

(jün) Die Suitbertusschule, Familie Müskens, Eveline Huckenbeck und Ina-Siegmann-Kröll haben sich an unserem Aufruf beteiligt. Und so sind Fotos von unterschiedlichsten Martinslaternen zusammengekommen, die eins verbindet: Die Kinder haben viel Liebe und Arbeit in die Gestaltung investiert, um ihren Martinszug zu einem ganz besonderen Fest werden zu lassen.

Eine Reihe von Kitas und Grundschulen sind bereits mit St. Martin durch die Straßen gezogen, so am Donnerstag auch beim großen Zug in der Ratinger Innenstadt. Weitere werden in den nächsten Tagen noch folgen.