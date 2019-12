Adventskalender : Seniorenheim öffnet besondere Kalendertüren in St. Marien

Seniorenheim öffnet besondere Kalendertüren in St. Marien

Ratingen (RP) Unterstützt vom Förderverein Marien-Krankenhaus Ratingen öffnen das Sankt Marien Seniorenheim und das Sankt Marien Krankenhaus die Türen des Foyers in der Adventszeit für Besucher und Patienten, für Mitarbeitende und Menschen aus der Stadt.

Mitarbeitende und engagierte Ratinger tragen ausgewählte Geschichten vor. Dazu erklingen Stimmen und Instrumente mit weihnachtlicher Musik. Parallel stellt der Club Ratinger Maler Bilder zum Thema „(Be)leuchten“ aus. Der Adventskalender findet seinen Abschluss am 24. Dezember in der Kapelle des Hauses.

Auch die Patienten im Krankenhaus und die Bewohner des Sankt Marien Seniorenheims und des Seniorenzentrums Marienhofs können jedes Türchen „live“ miterleben, denn die Beiträge werden über ihre Fernseher ausgestrahlt. An der offiziellen Eröffnung am Montag läutete Bürgermeister Klaus-Konrad Pesch in einer kurzen Ansprache die Adventszeit ein. Daneben hat Claudia Lewandowski vom Sozialdienst des Seniorenzentrums Marienhof ihre Adventsgeschichte vorgelesen und der Knabenchor Hösel unter der Leitung von Toralf Hildebrandt den musikalischen Teil des Adventskalenders präsentiert.