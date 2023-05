St.-Marien-Krankenhaus informiert Infos zu Organspende und Patientenverfügung

(RP) Jeder Mensch hat das Recht zu entscheiden, was mit ihm und seinen Organen nach dem Tod geschehen soll oder auch, welche medizinischen Maßnahmen durchgeführt werden sollen. „Die Entscheidungen zur Organspende oder auch das Aufsetzen einer Patientenverfügung sind immer Entscheidungen für das Leben – nicht dagegen“, sagt Dr. Ansgar Keller, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Sankt Marien Krankenhaus in Ratingen. „Gemeinsam mit der Deutschen Stiftung für Organtransplantation möchten wir Patienten über die Rechte und Möglichkeiten bei Organspende und Patientenverfügung aufklären und vor allem helfen, Ängste und Vorurteile abzubauen“ so der Intensivmediziner.