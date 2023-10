Spielplatz in Lintorf Bald darf hier getobt werden

„Die Arbeiten an dem Spielplatz haben am 14. Juli begonnen und liegen im Zeitplan“, so die Stadt Ratingen auf Nachfrage. Lediglich witterungsbedingt mussten die Tätigkeiten dort hin und wieder unterbrochen werden. Es seien noch kleinere Restarbeiten zu erledigen, so die Verwaltung. Wenn das Wetter mitspiele, könne der Platz spätestens Ende des Monats den Lintorfer Kindern übergeben werden.