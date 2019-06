Kriminalität : Spritztour endet mit leerem Akku

Lintorf Der BMW i8 Concept Spyder wurde in einer Parkanlage gefunden.

(RP) Den Besitzer eines KInder-E-Autos sucht die Polizei. Am Pfingstsonntag, gegen 15.00 Uhr, wurde die Ratinger Polizei von Zeugen in die Parkanlage zwischen dem Kirmesplatz am Thunesweg und dem Dickelsbach gerufen. Dort hatten sie ein Elektrofahrzeug aufgefunden. Der BMW i8 Concept Spyder, bei dem es sich um ein 6V-Sportwagen-Aufsitzfahrzeug für Kinder (Kinderspielzeug / Maße: 620 x 564 x 1125 cm) handelt, wurde von der Polizei „mit eigenen Mitteln sichergestellt“. Ein „professioneller Abschleppwagen“ sei in diesem Fall nicht erforderlich gewesen, teilte die Polizei mit.