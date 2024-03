Spielzeugmnuseum Ratingen hat Geburtstag Eine Reise zurück in die Kindheit

Ratingen · Vor zehn Jahren zog das Ratinger Spielzeugmuseum in den Trinsenturm an der Grabenstraße. Seitdem entführen wechselnde Ausstellungen die Besucher zurück in Kindheitstage.

13.03.2024 , 14:10 Uhr

Seit zehn Jahren arrangiert Bettina Dorfmann, Vorsitzendes des Vereins der Ratinger Puppen- und Spielzeugfreunde, im Trinsenturm Spielzeugraritäten. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Andrea Bindmann