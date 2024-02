Spielzeugmuseum Ratingen Spielzeugmuseum wird zehn Jahre alt

Es gab einmal ein Museum in Ratingen, das glänzte mit einem wahren Gemischtwarenladen: altes Porzellan, neue Kunst und dazwischen Spielzeug – alles anmutig angeordnet und dem jeweils anderen den Platz streitig machend. Da wurde schon gedacht und getan und geräumt und letztlich auch eine Lösung gefunden. Die bunt bemalten, weißen Scherben haben ein kuscheliges Heim im alten Weidle-Haus am Peter-Brüning-Platz 1, die Dinge, die an Ratingens Geschichte erinnern sollen, präsentieren sich im Obergeschoss und die Kunst neueren Datums besetzt den Rest des vorhandenen Platzes.