Feuer frei zum Toben Spielplatz nach Umbau freigegeben

Der Spielplatz wurde 1980 gebaut, die Spielgeräte - eine Rutsche und zwei Federwippgeräte – waren in die Jahre gekommen. Nach rund zwei Monaten Bauzeit hat sich auf der Anlage einiges getan. Die reine Spielfläche wurde vergrößert, sodass jetzt im Sand ein Spielturm und ein Spielhaus Platz finden. Der Kletterturm und das Spielhaus sind so konzipiert, dass sie Impulse für ein kreatives Spiel setzen und für Kinder mehrerer Altersklassen geeignet sind. Außerhalb der Sandfläche wurden fünf Balancierpoller installiert, die durch unterschiedliche Höhen die Kinder zum Ausprobieren einladen. Zwei Sitzbänke und Natursteinfelsen am Rand des Sandbereichs schaffen zudem weitere Sitz- und Spielmöglichkeiten. Die Bepflanzung und Einfriedung des Spielplatzes sind komplett erhalten geblieben. Die Rückwände der Garagen wurden mit kindgemäßen Graffiti verschönert, diese Maßnahme erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bereits vor Beginn der Umbaumaßnahme.