Angebot für Kinder Spielmobil ist wieder unterwegs

Zu den festen Zielen gehören die Albert-Schweitzer-Schule am Fröbelweg (Ratingen Ost), die Anne-Frank-Schule an der Mülheimer Straße 47, Ratingen Mitte, die Erich-Kästner-Schule an der Berliner Straße in Ratingen West, der Spielplatz im Hinkesforst in Lintorf.