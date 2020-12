Zwei Verletzte : Sperrung auf der A44 - Auto kam ins Schleudern

Feuerwehreinsatz nach einem Unfall auf der A44 in Ratingen. Foto: Feuerwehr Ratingen

Ratingen Mitten auf der Autobahn 44 ist ein Wagen nach einem Verkehrsunfall in Ratingen zum Stehen gekommen. Zwei Menschen wurden verletzt. Noch ist offen, warum ihr Wagen ins Schleudern kam.

Der 18-jährige Fahrer des Unfallwagens wurde schwer verletzt, ein Beifahrer wurde leicht verletzt. Ihr Auto war zuvor kurz hinter dem Tunnel Reichswaldallee in Fahrtrichtung Velbert ins Schleudern geraten, in die Leitplanken gekracht und mitten auf der Autobahn zum Stehen gekommen. Die Ursache ist noch unklar. Währen der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr musste die Autobahn A 44 für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Velbert gesperrt werden.