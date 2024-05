Mehr als 90.000 Euro für Ratingen Sparkasse HRV unterstützt heimische Einrichtungen

„Ich kann einfach nicht malen“: Wäre es nicht schön, wenn man solche Gedanken hinter sich lassen und einfach zum Pinsel greifen könnte – ohne Leistungsdruck, Vorgaben und Bewertung? Einfach seiner eigenen Spur folgen und gucken, was dabei entsteht? Genau das ist das Konzept des Pädagogen Arno Stern, und mit dem „Malort“ schuf er den dafür passenden Rahmen: Einen Raum, in dem alle Materialien zur Verfügung gestellt werden und mehrere Kinder ihre ureigensten Bilder malen können – in gegenseitiger Aufmerksamkeit, aber ohne Bewertung.