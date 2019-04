Sicherheit : SPD: Sandstraße endlich sicherer machen

Ratingen Die SPD hat erneut eine Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich Sandstraße angemahnt.

(RP) Die SPD hat erneut eine Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich Sandstraße angemahnt. Bereits am 25. Februar 2010 habe sich der Fachausschuss aufgrund eines SPD-Antrags mit der Verkehrsproblematik der Sandstraße im Bereich der Düsseldorfer Straße beschäftigt und Verbesserungen gefordert – dies zur Sicherung des Fußgängerüberweges. Zudem sollte eine Ampel eingerichtet werden. Diese Beschlusslage sei noch mehrfach beraten und bestätigt worden, betonte die Fraktion.Im Zuge der Bewerbung bei der Arbeitsgemeinschaft der fußgänger- und fahrradfreundlichen Städte,

Gemeinden und Kreise des Landes Nordrhein-Westfalen e.V. schrieb die Verwaltung in die Vorlage 264/2013: „Die Einmündung Düsseldorfer Straße Sandstraße muss schnellstmöglich umgestaltet

werden.“ Seit 2012 sei die Umsetzung verzögert und später zugesagt worden, dass im Zuge der Umgestaltung der Düsseldorfer Straße die Ampel errichtet werde.Leider habe am 10. Oktober 2018 der Rat auf Antrag der Bürger Union sich von der Ampellösung verabschiedet und eine alternative Lösung ohne Ampel beschlossen. Dazu sollte Unfallkommission befragt werden. Die SPD bitte um Darstellung des Sachstandes im nächsten Bezirksausschuss Mitte.