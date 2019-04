Ratingen Frühstück mit Politikern.

(RP) Die Arbeitsgemeinschaft 60plus in der SPD trifft sich am Donnerstag, 2. Mai, um 10.30 Uhr im Parteibüro Düsseldorfer Straße 86. Es werden Stimmen aus der Bevölkerung zu aktuellen Themen für Ratinger Senioren diskutiert. In lockerem Rahmen gibt es dazu ein Frühstück. Interessierte Bürger sind herzlich willkommen.