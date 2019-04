Stammtisch der SPD Mitte : SPD Mitte lädt Bürger zum Gespräch ein

Ratingen Ungezwungene Runde mit Mandatsträgern.

(RP) Der nächste Bürgerstammtisch der SPD Ratingen-Mitte findet am Freitag, 5. April 2019, ab 19 Uhr in der Gaststätte „Ratsstübchen“ am Ratinger Marktplatz statt. Es besteht in ungezwungener Runde die Möglichkeit, sich mit den Vorstands- und Ratsmitgliedern sowie den Kreistagsabgeordneten der SPD auszutauschen. Interessierte Bürger sind wie immer herzlich willkommen. Dazu lädt Rosa-Maria Kaleja herzlich ein.