West – ein Stadtteil voller Gegensätze „Es muss sich jemand kümmern“

Ein größtmögliches Maß an urbanem Leben auf kleinem Raum unterzubringen, sei seinerzeit genau die Intention der Stadtplaner gewesen. Was zur Folge hatte, dass die Wohngebäude in die Höhe wuchsen und so die heute unverkennbare Skyline des Stadtteils bildeten. Das habe so lange gut funktioniert, wie sich jemand gekümmert habe, stellt Elisabeth Müller-Witt fest. Sie erinnert sich daran, dass eines der Papageienhäuser vor einigen Jahren nach modernsten Maßstäben saniert worden und die Zahl der Vandalismusschäden oder Fahrraddiebstähle signifikant gesunken sei. Und dann kommt das Aber: Die Eigentümergesellschaft LEG habe die Kosten gescheut und die Sanierungsanstrengungen für die übrigen Häuser zurückgefahren, so Müller-Witt.