Erlebniswelt Ratingen SPD erstaunt über Entwicklung am Blauen See

In den bisherigen Diskussionen sei die bestehende „Erlebniswelt“ am Blauen See für künftige Entwicklungen entweder gar nicht erwähnt oder als obsolet und nicht mehr zeitgemäß beschrieben worden. Hinzu seien mehr oder minder unglückliche Aussagen der Verwaltung gekommen, so dass sich viele Bürgerinnen und Bürger Sorgen machten, dass die Freizeitangebote für Kinder wegfallen könnten, die bisher maßgeblich zur auch überregionalen Beliebtheit des Blauen Sees beigetragen haben. Dazu führt die Verwaltung selber aus (Vorlage 23/2010), dass der Blaue See mit vielen „positiven Kindheitserinnerungen für viele Ratingen Bürgerinnen und Bürger“ verbunden ist. In der in der Öffentlichkeit und auch den sozialen Netzwerken laufenden Diskussion geht es daher immer um entweder das Umweltbildungszentrum oder die Freizeitangebote der „Erlebniswelt“.