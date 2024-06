Führungen in Ratingen Ein Besuch in Schloss Landsberg

Führung durch Schloss Landsberg am 3. Juli, Innenstadtführung mit Kulturamtsleiterin Andrea Töpfer am 12. Juli, Führung im Poensgenpark am 28. Juli, Besuch des Bienenzuchtvereins in Ratingen Ost am 3. August, Blick hinter die Kulissen von Edeka Kels am 8. August, Führung in der Feuerwehrwache Lintorf am 9. August und Führung im Allwetterbad Lintorf am 16. August.