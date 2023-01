Kinderschutzbund Ratingen Missbrauch wird erst nach Pandemie sichtbar

Die Arbeit des Kinderschutzbundes stützt sich auf mehrere Säulen. Neben Beratung und Therapie bei Missbrauch und Kindeswohlgefährdung wird die Anlaufstelle Löwenherz unterhalten, in der es psychosoziale und ärztliche Unterstützung gibt; der Kinderschutzbund begleitet in komplizierten Fällen Kinder und Jugendliche bei Treffen mit einem Elternteil. Außerdem gibt es Präventionsangebote, zum Beispiel im Familientreff am Berliner Platz, wo jeden Nachmittag in der Woche Kinder betreut werden. Allein in der Erich-Kästner-Schule organisieren 17 ehrenamtliche Kräfte eine Hausaufgabenhilfe und Lernförderung und bieten regelmäßig Mahlzeiten an.