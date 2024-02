Sparkasse HRV Sparkasse unterstützt Aktion „NRW zeigt Respekt“

So weisen Plakate in den drei Hauptfilialen auf die Aktion hin. Darüber hinaus können interessierte Kundinnen und Kunden ab sofort in den drei Hauptfilialen der Sparkasse in Hilden, Ratingen und Velbert kostenfrei einen Ansteck-Pin erhalten, der ein klares und sichtbares Zeichen der Solidarität ist. Die Farben Blau, Weiß und Rot stehen dabei symbolisch für die Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte.