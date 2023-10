Sparkasse Tiefenbroich „Wir wollen im Stadtteil bleiben“

() Mit einem lauten Knall löste sich im Mai ein weiterer Baustein der Nahversorgung in Tiefenbroich in Rauch auf. Unbekannte sprengten in der Nacht zum 23. Mai den Geldautomaten an der Sohlstättenstraße. Dabei wurden die Räumlichkeiten des Geldinstituts ganz erheblich in Mitleidenschaft gezogen: So war die Eingangstür aus ihrer Verankerung gerissen, Deckenteile hingen herab und mehrere Schaufenster waren aufgrund der Wucht der Detonation mehrere Meter weit auf die Straße geschleudert worden.