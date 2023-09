Sparkasse HRV Zahlmeister kettet die Geldtruhe ans Bett

Die Gründung der Velberter Sparkasse fiel in das Jahr 1850, Ratingen folgte 1854, Hilden 1855. Die Anfänge bieten aus heutiger Sicht die eine oder andere Anekdote: In Ratingen etwa sorgte der „Rendant“ höchstpersönlich für die Sicherheit der Einlagen: Das Geld wurde in einer großen Holztruhe aufbewahrt, die an sein Bett gekettet war. In Hilden verlief der Start etwas verhalten: Zwei Wochen wartete der erste „Rendant“ in seiner Essigfabrik auf den allerersten Sparkassenkunden, der dann am Heiligen Abend kam.