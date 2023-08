Sparkasse HRV Spende für die ersten Ratinger Kunsttage

Unterstützt wurden Sport- und Brauchtumsvereine ebenso wie kulturelle und soziale Institutionen, Schulen und Kitas. Und so unterschiedlich wie die geförderten Einrichtungen sind auch die finanzierten Projekte: Die Städtische Realschule Velbert zum Beispiel möchte auf ihrem Schulhof einen „Calisthenics Park“ mit verschiedenen Trainingsgeräten errichten: Vielleicht sind ein paar Klimmzüge in der Pause genau das Richtige nach dem vielen Sitzen im Klassenzimmer. Die Spende der Sparkasse wird zur Verwirklichung dieses Projektes beitragen. Die Gemeinnützige Sozialpsychiatrische GmbH Niederberg in Velbert unterstützt psychisch kranke Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags. Sie benötigt die Spende zur Anschaffung eines Lastenrades für ihre neue inklusive Caféteria im ebenfalls neuen Forum Velbert. So können die in der eigenen Küche hergestellten Lebensmittel leicht und umweltfreundlich zum Café transportiert werden.