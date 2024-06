Darauf haben die Bürger gewartet Tiefenbroich hat wieder eine Sparkasse

Unbekannte sprengten am 23. Mai 2023 den Geldautomaten der Sparkassenfiliale an der Sohlstättenstraße. Was blieb, waren ein riesiges Trümmerfeld und enttäuschte Bürger, die rund ein Jahr lang für ihre Geldgeschäfte lange Wege nach Lintorf oder West in Kauf nehmen mussten. Das hat jetzt ein Ende.