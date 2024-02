Jahresbilanz der Sparkasse HRV „Wir erleben eine Zeit des Umdenkens“

„Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis für das Jahr 2023 zufrieden“, so Udo Zimmermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse HRV. „Aber wir bewegen uns in einem anspruchsvollen Umfeld.“ Was Zimmermann so höflich umschreibt, würde manch Bankkunde wohl durchaus mit „Turbulenzen“ übersetzen.