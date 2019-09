Wirtschaft : Führungswechsel bei der Sparkasse

Ratingen HRV in Ratingen: Claudia Pocha übernimmt Leitung der Filialen Lintorf und Westtangente. Gewinner der PS-Verlosung.

(RP) Stabübergabe bei der Sparkasse Hilden, Ratingen, Velbert (HRV) in Ratingen: Claudia Pocha, die bisher schon für die Privat- und Geschäftskundenbetreuung in der Ratinger Hauptfiliale sowie für die Filialen in Homberg und Hösel verantwortlich ist, wird zum 1. September 2019 auch die Leitung der Sparkassenstandorte in Lintorf und an der Westtangente übernehmen. Sie tritt in diesen beiden Filialen die Nachfolge von Dirk Zempelin an, für den mit dem neuen Monat die Freizeitphase der Altersteilzeit beginnt. Und für einige Kunden gibt es eine besondere Überrachung: Sie haben bei der PS-Verolsung gewonnen.