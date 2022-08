Angehende Bankkaufleute : Sparkasse HRV begrüßt neue Azubis

Ratingen Zwölf junge Menschen sind vor wenigen Tagen ins Berufsleben gestartet. Zehn werden zu klassischen Bankkaufleuten ausgebildet, zwei haben sich für eine duale Ausbildung entschieden.

(RP) Die Entscheidung haben sie schon vor längerer Zeit getroffen: Sie wollen Bankkaufleute werden, und zwar bei der Sparkasse HRV. Jetzt setzen sie ihren Plan in die Tat um. Sieben junge Frauen und fünf junge Männer haben vor wenigen Tagen ihre Ausbildung gestartet. Zehn von ihnen absolvieren die „klassische“ Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann, zwei junge Männer haben sich für das Duale Studium entschieden.

In den kommenden zweieinhalb Jahren wird der Schwerpunkt für die Auszubildenden auf der Kundenberatung in der Filiale liegen. Die zukünftigen Bankkaufleute lernen während der Ausbildung aber auch andere Bereiche der Sparkasse kennen. Fest eingeplant ist unter anderem ein Einsatz im Digitalen Beratungscenter bzw. Kundenservicecenter: Hier erleben die Nachwuchskräfte hautnah, wie man Digitalisierung, modernste Technik und Kundenorientierung verbindet. Zusätzlich erhalten die Auszubildenden Einblicke in das Vermögenscenter, die Firmenkundenberatung und die Baufinanzierung.