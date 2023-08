Neue Azubis Start ins Berufsleben bei der Sparkasse HRV

Eines wird auf den ersten Blick klar: Der Ausbildungsjahrgang 2023 ist ziemlich groß. 16 junge Menschen starten ihre Ausbildung bei der Sparkasse HRV – deutlich mehr als in den letzten Jahren. 10 junge Männer und Frauen haben sich für die klassische Ausbildung zu Bankkaufleuten entschieden, vier junge Menschen beginnen ein Duales Studium (Bachelor of Arts in Business Administration); zwei angehende Kaufleute für Digitalisierungsmanagement komplettieren das Ausbildungsjahr. Udo Zimmermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse HRV, freut sich über die vielen angehenden Nachwuchskräfte: „Junge Menschen auszubilden macht viel Freude – und ist ein guter Weg, einem möglichen Fachkräftemangel aktiv entgegenzutreten.“