Saison startet So teuer ist der erste Spargel

Ein kleines Sortiment an eigenem Spargel hat es auch in den Bauernladen Benninghoven im Schwarzbachtal geschafft. Doch verlässliche Mengen sind noch nicht zu haben. Der Brachter Hof öffnet traditionell seinen Hofladen erst im April, also am Wochenende. Und der Sackerhof in Tiefenbroich hat erst Mitte April seinen eigenen Spargel im Verkaufsangebot.