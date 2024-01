Paradies für Leckermäulchen Süßigkeiten sind Gemüse für die Seele

Wer den Laden von Aldijana Djemailova betritt, taucht in eine andere Welt ein. Es duftet verführerisch, und die Farbenpracht ist aktuell das komplette Kontrastprogramm zum Wintergrau. „Soul Food“, so der Name des Geschäfts, bietet im Einkaufszentrum Mosaik allerhand Kuriositäten aus der Welt der Süßigkeiten.