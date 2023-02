Kultur in Ratingen Arbeitersiedlungen an der neuen Seidenstraße

Die Volkshochschule Ratingen bietet am Dienstag, 21. Februar, 16 bis 16.45 Uhr, in Kooperation mit dem Oberschlesischen Landesmuseum Kurzführungen durch die Sonderausstellung „Arbeitersiedlungen entlang der Seidenstraße. Fotoausstellung von Bernard Langerock“ an (Kurs-Nr. S3000 und S3001). Anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache wird jeweils eine Führung in deutscher und in polnischer Sprache angeboten.