Konzerte der Liebfrauenschule „Die Welt ein wenig besser und schöner machen“

Dann rockte jedoch wieder die Halle mit der Band „MusiCats“. Im neuen Outfit gab die Band mit Schlagzeug, zwei Keyboards, E-Bass, E-Gitarre und sieben Sängerinnen die Stücke: „Baby One More Time“, „Because The Night“, „The Tide Is High“ und „Zombie“ zum Besten: Von nun an gab es nur noch stehenden Applaus.