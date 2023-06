Für Wasserratten Schwimmbadparty zum Start in die Ferien

Das Sommerfest markiert zugleich den Startschuss zur Aktion „Kleine Engel brauchen Flügel“, in deren Rahmen an den Kassen von Frei- und Allwetterbad für Kinder im Vor- und Grundschulalter gratis Schwimmflügel verteilt werden (solange der Vorrat reicht). Zudem wird mit dem „Schwimmlotsen“ ein Ratgeber-Comic zum Thema Sicherheit beim Schwimmen ausliegen, in dem allgemeine Baderegeln vermittelt werden. Die Ratinger Bäder möchten mit der Aktion möglichst viele Ratinger Eltern für die Sicherheit ihrer Kinder im Schwimmbad sensibilisieren.