Gesellschaft : Sommerfest des Bürgervereins lockt viele Besucher

Homberg Im Zentrum standen Gespräche zwischen den Bürgern, aber auch mit den anwesenden Vertretern aus Politik und Gesellschaft.

Den größten Andrang und das größte Erstaunen löste beim diesjährigen Sommerfest wieder einmal der Schnellzeichner Roberto Freire aus. Jung und Alt stellten sich in einer langen Schlange an, um sich darstellen zu lassen. Zur Verblüffung der Betrachter wusste der Künstler die betroffenen Personen und deren Vorlieben oder charakteristischen Eigenschaften in einer Zeichnung zusammen zu führen. Alle Porträtierten nahmen ihre Zeichnungen höchst dankbar und vergnügt entgegen. Nicht zuletzt sorgte der bekannte DJ Gerd Dörner für frohgelaunte Sommerparty-Stimmung. In den Abendstunden wurde getanzt, geschunkelt und gesungen.