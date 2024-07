Kultur in Ratingen Sommerbühne startet mit Kabarett und Musik

Ratingen · Am Donnerstag war der Auftakt an der Stadthalle, jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter. Was das Programm in diesem Jahr alles zu bieten hat.

18.07.2024 , 12:18 Uhr

An der Stadthalle hat wieder die Sommerbühne geöffnet. Foto: Achim Blazy (abz)

Endlich geht es los! Am Donnerstag begann das diesjährige Programm auf der Ratinger Sommerbühne neben der Stadthalle, Schützenstraße 1. Zum Auftakt präsentierte der Comedian Maxi Gstettenbauer sein aktuelles Programm „Gute Zeit“ und damit das, was alle derzeit suchen: eine gute Zeit. Bereits am Freitag, 19. Juli, geht es weiter auf der Sommerbühne, Dann wird es musikalisch, wenn um 19.30 Uhr die Deutsch-Rock-Musikerin Anne Haigis mit ihrem Tourprogramm „Carry on – Songs für immer“ die Bühne entert. Mühelos schlägt sie Brücken von US-Southern Rock über Blues bis hin zu Gospel & Folk. Genres, mit denen Anne sich von jeher tief verwurzelt fühlt. Hip-Hop und fette Beats erklingen dann am Samstag, 20. Juli, um 19.30 Uhr, wenn der bekannte Rapper UMSE die Sommerbühne betritt. Es ist der Gegenentwurf zum Gangster-Zirkus. UMSE kommt mit Qualitäts-Rap und Understatement. Zwischen 2005 und 2022 hat er ganze elf Scheiben rausgebracht und in den letzten 20 Jahren mit einer ganzen Reihe von Namen aus der Musikszene kollaboriert, darunter Megaloh & Masta Ace. Das Wetter verspricht gut zu werden, so dass einem Besuch der Sommerbühne nichts mehr im Wege steht. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.westticket.de. Ganz spontane Besucher erhalten aber auch an der Abendkasse noch Eintrittskarten für alle geplanten Veranstaltungen. In der kommenden Woche wird das Programm fortgesetzt mit den Auftritten der Kabarettistin Nessi Tausendschön am Mittwoch, der Stand-up Show „LOL – Das Comedy Start-up" am Donnerstag und mit dem Kindermitmachkonzert mit „herrH“ am Freitagnachmittag. Alle Informationen zur Sommerbühne findet man unter www.stadt-ratingen.de/sommerbuehne.

(RP)