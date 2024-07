Sommer in Ratingen So geht’s weiter auf der Sommerbühne

Halbzeitpause bei der Sommerbühne! Nach drei absolvierten Veranstaltungen startet die diesjährige Sommerbühne am Mittwoch in die zweite Programmwoche. Los ging es am vergangenen Donnerstag mit dem Auftritt des Comedian Maxi Gstettenbauer, der gemäß seines Programms „Gute Zeit“ dem Publikum in der Tat einen schönen und unterhaltsamen Abend bereitete.