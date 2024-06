Sommerbühne öffnet Mitte Juli Mit dem Sommer kommen Comedy und Musik

Der Vorverkauf läuft bereits gut, allerdings sind für alle Veranstaltungen aktuell noch Karten zu haben. Zum Auftakt präsentiert der Comedian Maxi Gstettenbauer am 18. Juli um 19.30 Uhr sein aktuelles Programm „Gute Zeit“ und damit das, was alle derzeit suchen: eine gute Zeit. „Gute Zeit“ ist dieser besondere Comedy-Cocktail, der in Deutschland nur selten gemixt wird. Absurde Albernheiten, gepaart mit klugen Alltagsbeobachtungen, gewürzt mit der ein oder anderen Gesellschaftskritik und veredelt mit verlässlichem Untenrum-Humor (Tickets ab 27 Euro, zuzüglich Gebühren).