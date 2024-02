Politik in Ratingen Ratinger Politik befasst sich mit Expo-Teilnahme der Stadt

Ratingen · Bereits am Mittwoch, 14. Februar, um 17 Uhr tagt der Wirtschaftsförderungsausschuss im Rathaus-Ratssaal. Thematisiert werden unter anderem die Teilnahme der Stadt Ratingen an der Fachmesse Expo Real in diesem Jahr und die weiteren Entwicklungen im Schwarzbach-Quartier.

05.02.2024 , 11:27 Uhr

Die Stadt Ratingen soll an der Expo Real in München teilnehmen. Foto: Frank Kirschstein