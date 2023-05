Kerzen für die Retter Kerzen für die Einsatzkräfte

Eine Explosion in einem Hochhaus in Ratingen West hat am Donnerstag zehn, zum Teil schwer verletzte Einsatzkräfte gefordert. Noch immer liegen fünf Personen im künstlichen Koma. Die Anteilnahme in der Stadt ist groß. Als Zeichen der Solidarität mit den verletzten Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungsdienst-Mitarbeitern zündeten die Bürger am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz Kerzen an und legten Blumen nieder. Auch Landrat Thomas Hendele, Feuerwehrchef René Schubert, Polizeichef Frank Bauernfeind, Vertreter der Stadt Ratingen, viele Kollegen der Einsatzkräfte und Hunderte Bürger beteiligten sich an der Aktion. RP-Foto: Achim Blazy