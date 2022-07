Bei den Brügelmanns : Haushaltsführung in Cromford

Bei einer Führung durch das Herrenhaus Cromford gibt es Einblicke in das Alltagsleben der Familie Brügelmann um 1800.

Ratingen (RP) Am Sonntag, 7. August, bietet das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford eine öffentliche Führung im Herrenhaus Cromford zum großbürgerlichen Haushalt um 1800 „Das Düppen Butter ist wegen der Hitze geschmolzen…“ von 14 bis 15.30 Uhr an.

Sophie Brügelmann, Schwiegertochter des Firmengründers Johann Gottfried Brügelmann, führte seit dem Tod ihres Mannes gemeinsam mit ihrem Schwager die Geschäfte in der Textilfabrik. Gleichzeitig verantwortete sie den Haushalt im Herrenhaus Cromford. Woher kam die Butter, die in der Hitze geschmolzen ist, wie Sophie Brügelmann in einem Brief an ihren Lieferanten schrieb? Wie haben sie und ihre Schwiegermutter Anna Christina Brügelmann ihren Haushalt geführt?