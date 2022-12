Mitten im Ratinger Zentrum Viel Kritik an zu forschen Busfahrern

Der „Zentrale Omnibusbahnhof“ (ZOB) am Düsseldorfer Platz ist ein Vorzeigeprojekt in der Region, denn es geht dort vor allem um schnelles, direktes und bequemes Umsteigen sowie um gute Anbindungen ans Zentrum und in andere Stadtteile. Doch es gibt auch Probleme – und dies liegt vor allem an der Fahrweise einiger Busfahrer. Zuletzt gab es seitens älterer Fahrgäste massive Kritik. Ein Problem: Die Fahrer stoppen nicht an der Bordsteinkante der Haltestelle, sondern zum Teil 30 bis 40 Zentimeter von der Kante entfernt. Schlimm seien auch das rasante Anfahren und das abrupte Bremsen. Da fliege man durch den gesamten Bus, auch ohne Rollator, heißt es.